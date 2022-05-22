Такого не робила жодна армія в історії: засновник полку "Азов" розповів деталі авіапрориву блокади Маріуполя

Андрій Білецький відзначив винятковий героїзм екіпажів гелікоптерів, які літали в окупований Маріуполь.

Понад пʼять разів перекидали допомогу українським захисникам на "Азовсталі" в Маріуполі. За словами першого командира та засновника полку "Азов" Андрія Білецького, таких операцій історія ще не знала.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю для "Української правди".

Українські пілоти гелікоптерами доправляли в заблокований Маріуполь підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше захисникам. Також вони забирали поранених і тіла вбитих.

Як повідомив засновник "Азову", спецоперація авіапрориву була спланована й проводилася під егідою Головного управління розвідки Міноборони України. Сам Білецький займався організацією десанту. Завдяки спецоперації вдалося переправити гелікоптерами для посилення оборони міста 72 бійців "Азову".

"Тобто спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти. У цих спробах треба передусім виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків. Ні в яких "падіннях чорного яструба" ніколи американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів у глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі. Таких операцій ніколи в історії людства не було", – сказав він.

Одним із перших, хто був доправлений гелікоптером до Маріуполя, став "азовець" "Кельт", він загинув наступного дня.

"Загинув так, як і хотів, до речі. Він багатьом друзям казав: "хочу вдома вмерти". І загинув він на сусідній вулиці від того дому, де народився і виріс. Загинув прямо в серці своєї малої батьківщини", – зазначив Білецький.

Доправляли гелікоптерами в Маріуполь також медиків.

"В останній виліт у гелікоптері погодилися летіти лікарі. Це була медсестра, анестезіолог, два хірурги — загалом 5 представників медичного персоналу, цивільних. Це люди з Дніпра… Це справді для мене герої", — розповів Білецький.

За його словами, усім було важко летіти, але найважче першому і тим, хто вже знав, що росіяни вирахували трасу польоту і розташували відповідним чином засоби ППО.

"Вони летіли, чітко розуміючи, що вірогідність (загинути, - ред.) просто величезна. Але вони летіли, бо розуміли, що там помирають наші", — наголосив Білецький.

Щодо історії командира першого екіпажу гелікоптерів Білецький сказав, що вона гідна екранізації.

"Можливо, після війни, або навіть під час війни вона буде екранізована. Це історія для фільму. Але нехай ця людина сама розповість. Це вже повинен розповідати офіцер, пілот. А йому є що розповідати. Він живий-здоровий", – констатував перший командир "Азова".

Нагадаємо, 20 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що з "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей. За даними міністерства оборони Великої Британії, з "Азовсталі" евакуювали 1700 захисників Маріуполя, українська влада не називає кількість військових.

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