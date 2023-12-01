“Такого не робила жодна армія світу”: Братчук — про дії ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Півтора роки тому ніхто не міг подумати, що ЗСУ будуть на лівому березі.

Збройні сили України перебувають на лівому березі Херсонської області. Це унікальна операція, подібних якій не здійснювала жодна армія світу.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM заявив речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук.

“Про перспективи говорити не буду, тому що це певний прогноз на найближче майбутнє. Це покаже час. Треба виходити з того, які задачі стоять перед підрозділами Збройних сил України, які сьогодні знаходяться на лівому березі Херсонської області”, — зазначив Братчук.

“Рік-півтора тому хто б міг подумати і хто б міг говорити про те, що ЗСУ будуть на лівому березі? Сьогодні Збройні сили, наші підрозділи ціною величезних зусиль, втрат, великої кількості ранених і передусім багатьох знищених ворогів та бойової російської техніки перебувають на лівому березі. Це унікальна операція”, — наголосив речник.

За його словами, такого не робила жодна армія світу: “Навіть не дивлячись на те, що Дніпро може десь бути вужчим, десь ширшим, але не було ще подолання такої водяної перешкоди після Другої світової війни. Це зробили Збройні сили України”.

“Ключовий момент — нас слухають і читають не тільки наші рідні і друзі, а й наші вороги. Тому я хочу звернутися до всіх. Є головний постулат — це те, що правий і лівий берег Херсонської області будуть разом. Це, на жаль, не відбудеться сьогодні чи завтра. Але це буде обов’язково”, — резюмував Братчук.

Нагадаємо, Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Напередодні аналітики повідомили, що ЗСУ продовжили наземні атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області та просунулися біля Кринок.

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