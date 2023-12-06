Такого пекла давно не було: військовий ЗСУ розповів, що коїться на Бахмутському напрямку

Військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Андрій Бабичев зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог просунувся до околиць Богданівки.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Останні три дні дуже пекельно на Бахмутському напрямку, такого давно не було. Цілодобово лунає канонада артилерії з обох боків. Мінусова температура, багнюка замерзла, погода ясна, і це сприяє гарній роботі артилерії та БПЛА. Наразі ворог сильно пішов, і давить нас біля Богданівки, яка розташована південніше від Бахмута й Хромового. Ворог практично дійшов до околиць Богданівки, там тривають дуже запеклі бої. ЗСУ перекопують живу силу окупантів, але росіяни постійно додають туди солдатів. Не знаю скільки треба снарядів, щоб знищити їх усіх", - розповів Бабичев.

За словами військового, з обох сторін працює піхота, але загарбники переважають саме в живій силі.

"Також противник використовує авіацію та "Ланцети". Артилерія щільно працює, як з нашого боку, так і з боку ворога, ніхто не хоче відступати. На цьому напрямку ми вже стоїмо у глухій обороні. Іноді якась посадка може кілька разів за день переходити з рук у руки. На тому тижні ми мали успіх біля Кліщіївки. ЗСУ відбили позиції, де просунувся ворог, оборона там стоїть міцно", - сказав Бабичев.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники біля Бахмута стали ще більш нахабними, адже отримали підкріплення "елітними підрозділами".

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