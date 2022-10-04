"Такого поняття не існує": Жданов прокоментував дані про ядерний потяг Росії, що їде до України

Якби на цим потягом транспортувався ядерний заряд, то реакція Заходу була б зовсім іншою.

Не існує такого поняття як ядерний військовий ешелон, про який заявили західні ЗМІ. Можливо, йдеться про залізничний балістичний ракетний комплекс. Проте везти його до України немає сенсу чималу дальність польоту ракети.

Це пояснив військовий експерт Олег Жданов.

"Щодо потяга. Ядерний військовий ешелон – такого поняття не існує. Є ЗБРК – залізничний балістичний ракетний комплекс. Дивізія, на озброєнні якої стоїть цей комплекс, вона єдина в РФ і розташована в місті Нижній Тагіл. У районі цього міста розташоване спецдепо цього комплексу. Цей комплекс – це балістична ракета, міжконтинентальна. У неї мінімальна дальність – 6000 км. Везти її до території України немає сенсу. Шість тисяч – це дальність, із якої починається ураження цією ракетою. Ближче вона не летить. Ось така її особливість", – пояснив експерт.

Він додав, що такі ешелони у радянські часи курсували територією СРСР. До речі, відповідні спецдепо тоді були розташовані лише в Росії та в Україні, їх цього було два. Озброєна таким комплексом була Хмельницька ракетна дивізія.

Жданов припустив, що журналісти могли мати на увазі командний пункт на базі залізниці для керування ядерними силами РФ.

"Ядерний військовий ешелон – можливо, мається на увазі потяг. Це командний пункт на базі залізниці для керування ядерними силами Радянського Союзу. Теж такий потяг був, він є в РФ. У нас нічого цього немає. Тому може пересуватися командний пункт", – сказав військовий експерт.

"Я думаю, що якби переміщувався ядерний заряд, то реакція Заходу була б зовсім іншою. Всі місця зберігання верифіковані. В Росії їх – близько 12 і вони всі розташовані за Уралом", – наголосив Жданов.

Нагадаємо, видання Times повідомило, що Росією їде ядерний потяг у напрямку українського кордону. Видання передрукувало фото колони БМП-97, опубліковану проросійськими телеграм-каналами. Журналісти спекулюють: це означає, що президент РФ Володимир Путін планує випробування ядерної зброї, найімовірніше в Чорному морі. НАТО вже попередило союзників про можливі ядерні випробування.

Ядерний потяг їде Росією у бік українського кордону

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