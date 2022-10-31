"Такого ще не було": Ігнат пояснив, завдяки чому ППО збила безпрецедентну кількість ракет РФ

ППО вранці 31 жовтня збила 44 із понад пів сотні ракет РФ, що є безпрецедентно високим результатом.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "РБК-Україна".

Ігнат зауважив, що запорукою успіху сил ППО є досвід, розвідка та вдача.

"Так, були і 100% результати, коли 4 з чотирьох чи 7 із 8 збивали, 9 із 12. Але за такого масового використання ракет такого високого відсотка не було, було 50-55%. А тут близько 80%. Це безпрецедентно класний результат. Працювали всі – засоби, вогневі групи, ЗРК, це результат їхньої роботи", – розповів речник командування Повітряних сил.

Втім, Ігнат наголосив на необхідності посилення і модернізації ППО.

"Чи треба нам ще більше ППО? Нам потрібно, враховуючи все це, повністю замінити ППО. Те, що ми маємо – це радянські зразки. І не лише за технічним складом, а й за ракетами", – пояснив Ігнат.

Як повідомлялося, реагуючи на черговий ракетний обстріл Росією, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав партнерів негайно передати Україні системи ППО.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий під час масованої атаки РФ вранці 31 жовтня високо оцінив роботу сил ППО у туманній погоді, наголосивши, що вони - титани. Садовий закликав донатити на українську армію.

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