Такого ще не було: у ЗСУ розповіли, скільки ворожих дронів збила ППО за 2023 рік

Сили ППО України за перші дві доби 2023 року, 1-2 січня, знищили 84 БпЛА ворога. Це є 100% результат.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат зауважив, що країна-терорист РФ намагається виснажити людей, техніку ППО і зменшити запас українських зенітних ракет.

У цьому контексті він наголосив, що необхідно й надалі посилювати процес надання Україні систем ППО, бо вони вкрай ефективні.

"Ми таких результатів не досягали ще ніколи. Навіть винищувачі піднімаються у повітря, щоб збивати ці БпЛА... тому нам потрібні нові сучасні літаки (йдеться про F16), які мають новітні радари, новітні ракети", - сказав спікер.

Нагадаємо, уночі 2 січня російські окупанти завдали по Україні масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". ППО знищила всі "шахеди", які запустили окупанти, а ще два "Орлан-10" та Х-59.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 2 січня попередив, що Росія планує нову тривалу атаку іранськими "шахідами".

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк також попередила, що війська агресорки Росії можуть готуватися до нової ракетної атаки.

Також раніше Гуменюк казала, що Росія може атакувати Україну дронами, доки готується до нового масованого ракетного удару.

Військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що Росія використовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed, щоб перевантажити протиповітряну оборону і залякати українців. На влучання безпілотника в ціль окупанти навіть не розраховують.

У Міноборони пояснювали, як погода впливає на можливості росіян обстрілювати Україну.

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