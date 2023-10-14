"Такого у росіян не було ніде": Буданов розповів про велику "ментальну поразку" окупантів

У результаті контрнаступу на Харківщині рік тому українські воїни звільнили більше 10 тисяч кв. км території і пів тисячі населених пунктів. Росіяни не були готові до такого розвитку подій.

Очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що ці події увійдуть до історії.

"Вони (окупанти - ред.) не були до цього готові абсолютно. Якщо згадати медійну активність, навіть такі відверті пропагандисти, як Симоньян, Соловйов, тоді замовкли і потрошку казали - так що ж це відбувається, ми втрачаємо, нас вибивають. Вони були розгублені. Питання в суспільстві з'явилося - а як це може бути, щоб Росію вибили? Такої ментальної поразки, як на Харківщині, в них не було ніде", - сказав він.

Водночас Буданов переконаний, що харківський контрнаступ назавжди залишиться в історії.

"Я вам гарантую, що в російській історії ця сторінка навіть не згадається", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня українська армія пішла в контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямках. Спершу Збройні сили розпочали операцію на південному напрямку, а за кілька днів українські захисники прорвали оборону ворога на Харківському напрямку.

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