Такого жахіття не було в світі: скільки ракет і дронів Росія випустила по Україні

Сили оборони України збивають 85% крилатих ракет та ударних дронів РФ.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ у небі над Україною було знищено 1709 російських ракет різних типів.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Микола Олещук, підводячи підсумки 2023 року.
Серед них:
- Х-101/555/55: випущено – 1360, знищено – 1045;
- "Калібр": випущено – 834, знищено – 397;
- "Іскандер-К": випущено 154, знищено – 62;
- Ударні БпЛА Shahed-136/131: випущено – 3940, знищено – 3095.
За його словами, відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА) – наразі становить близько 85%.
Олещук нагадав, що на початку 2023 року Україна отримали перші Patriot і можливість знищувати російську "балістику". Станом на сьогодні Сил оборони знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал" і десятки балістичних ракет противника.
Загалом з початку вторгнення знищено: 329 літаків та 324 гелікоптери противника.
За цей час авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів:
- 7 600 – на вогневе ураження;
- 8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття.
"Наші пілоти відправили слідом за "російським військовим кораблем" ще кілька плавзасобів противника, і вдарили в їх основне лігво – штаб Чорноморського флоту Росії! Завдаючи болючих ударів по військових об'єктах, засобах ППО, живій силі і техніці противника, українські пілоти найбільше прагнуть наступного року робити свою справу ще ефективніше", – додав командувач ПС ЗСУ.
Він висловив сподівання, що західні літаки, авіабомби і ракети американського, британського та французького виробництва, які Україна отримає у новому році, допоможуть ще ефективніше боротися з ворогом.
Нагадаємо, що увечері 31 грудня РФ знову вивела у Чорне море три носії "Калібрів". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 ракет.
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