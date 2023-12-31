Такого жахіття не було в світі: скільки ракет і дронів Росія випустила по Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у небі над Україною було знищено 1709 російських ракет різних типів.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Микола Олещук, підводячи підсумки 2023 року.

Серед них:

Х-101/555/55: випущено – 1360, знищено – 1045;

"Калібр": випущено – 834, знищено – 397;

"Іскандер-К": випущено 154, знищено – 62;

Ударні БпЛА Shahed-136/131: випущено – 3940, знищено – 3095.

За його словами, відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА) – наразі становить близько 85%.

Олещук нагадав, що на початку 2023 року Україна отримали перші Patriot і можливість знищувати російську "балістику". Станом на сьогодні Сил оборони знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал" і десятки балістичних ракет противника.

Загалом з початку вторгнення знищено: 329 літаків та 324 гелікоптери противника.

За цей час авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів:

7 600 – на вогневе ураження;

8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття.

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"Наші пілоти відправили слідом за "російським військовим кораблем" ще кілька плавзасобів противника, і вдарили в їх основне лігво – штаб Чорноморського флоту Росії! Завдаючи болючих ударів по військових об'єктах, засобах ППО, живій силі і техніці противника, українські пілоти найбільше прагнуть наступного року робити свою справу ще ефективніше", – додав командувач ПС ЗСУ.

Він висловив сподівання, що західні літаки, авіабомби і ракети американського, британського та французького виробництва, які Україна отримає у новому році, допоможуть ще ефективніше боротися з ворогом.

Нагадаємо, що увечері 31 грудня РФ знову вивела у Чорне море три носії "Калібрів". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 ракет.

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