Такого ще не було від початку війни: російська армія зазнала рекордних втрат у жовтні

Збройні сили України / © Associated Press

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Російська армія у жовтні 2026 року зазнала рекордних втрат у живій силі від початку повномасштабного вторгнення. Станом на 29 жовтня Сили оборони України знешкодили 49 040 російських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Втрати Росії у жовтні 2026 року: Генштаб повідомив про рекорд

За даними Генштабу, 49 040 військових — найбільший місячний показник втрат російської армії від початку повномасштабної війни. При цьому до завершення жовтня залишаються ще три доби.

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«Новий рекорд від Сил оборони України! Станом на 29 жовтня 2026 року загальні бойові втрати противника в живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб», — йдеться у повідомленні.

Попередній рекорд було зафіксовано у грудні 2024 року. Тоді, за даними українського командування, втрати російської армії становили 48 670 військових.

Скільки військових РФ втрачає щодня: дані Генштабу

У Генштабі зазначили, що середньодобові втрати російської армії у жовтні становлять близько 1750 військових. Українське командування також звернуло увагу на динаміку втрат окупаційної армії протягом 2026 року.

«Втрати армії РФ стабільно зростають: у лютому 2026 року — 26 090 осіб, у вересні — 46 230, у жовтні — 49 040», — повідомили у Генштабі.

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У Генеральному штабі заявили, що нинішні темпи втрат створюють для російської армії дедалі серйозніші проблеми з поповненням підрозділів.

«Темпи втрат перевищують здатність противника поповнювати свої підрозділи. Кожен місяць війни коштує армії РФ дедалі дорожче», — наголосили у Генштабі.

У командуванні додали, що українські військові продовжуватимуть завдавати втрат російським окупаційним військам.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що російська армія встановила рекорд за добовими втратами. За даними Генштабу, лише за 21 жовтня війська РФ втратили близько 2250 військових убитими та пораненими. Попередній найвищий показник фіксували у грудні 2024 року — тоді втрати РФ за добу становили 2200 осіб.

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