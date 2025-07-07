- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 723
- Час на прочитання
- 1 хв
"Такого ще не було за три роки": ЗСУ про рекордний тиск РФ на Запорізькому напрямку
На Запорізькому напрямку російські війська посилили штурми малими групами, використовуючи дрони, багі та мотоцикли. ЗСУ фіксують найбільшу активність за три роки.
На Запорізькому напрямку зафіксована рекордна за три роки інтенсивність штурмових дій з боку російських військ. За словами заступника командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позивним Forest, противник постійно атакує по всій лінії зіткнення, використовуючи нову тактику.
Про це він розповів в ефірі Еспресо.
“Ворог діє малими групами по 3-4 особи, іноді на багі або мотоциклах, без застосування важкої техніки. У 2022 і 2023 роках інтенсивність була значно нижчою. Такого, як зараз, ми ще не бачили”, — розповів офіцер.
Крім активних наземних атак, спостерігається зростання використання дронів — як ударних FPV, так і розвідувальних, а також артилерійських обстрілів.
Згідно з його словами, мета противника — перерізати логістику в напрямку Донецька, захопити Оріхів і вийти на Маріупольську трасу. Далі ворог намагатиметься просуватися до Кам’янського і Комишувахи.
“Очевидно, що росіяни планують продовжувати ці штурми протягом усього літа”, — підсумував військовий.
Раніше речник оперативного командування Владислав Волошин заявив, що ситуація на південному фронті Україні залишається непростою, однак українські сили повністю контролюють обстановку.