"Такого ще не було за три роки": ЗСУ про рекордний тиск РФ на Запорізькому напрямку

Військові ЗСУ. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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На Запорізькому напрямку зафіксована рекордна за три роки інтенсивність штурмових дій з боку російських військ. За словами заступника командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позивним Forest, противник постійно атакує по всій лінії зіткнення, використовуючи нову тактику.

Про це він розповів в ефірі Еспресо.

Ситуація на Запорізькому напрямку фронту. / © Deepstatemap

“Ворог діє малими групами по 3-4 особи, іноді на багі або мотоциклах, без застосування важкої техніки. У 2022 і 2023 роках інтенсивність була значно нижчою. Такого, як зараз, ми ще не бачили”, — розповів офіцер.

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Крім активних наземних атак, спостерігається зростання використання дронів — як ударних FPV, так і розвідувальних, а також артилерійських обстрілів.

Згідно з його словами, мета противника — перерізати логістику в напрямку Донецька, захопити Оріхів і вийти на Маріупольську трасу. Далі ворог намагатиметься просуватися до Кам’янського і Комишувахи.

“Очевидно, що росіяни планують продовжувати ці штурми протягом усього літа”, — підсумував військовий.

Раніше речник оперативного командування Владислав Волошин заявив, що ситуація на південному фронті Україні залишається непростою, однак українські сили повністю контролюють обстановку.

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