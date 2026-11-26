Втрати окупантів / © Associated Press

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За перші 25 днів листопада 2026 року армія РФ втратила 55 629 військовослужбовців. Це найбільший показник місячних втрат окупантів за весь час повномасштабної війни, хоча до завершення листопада залишається ще п'ять днів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Попередній антирекорд російська армія встановила лише місяць тому — у жовтні 2026 року, коли втратила 54 400 осіб. Однак уже за 25 днів листопада цей показник було перевищено на 1 229 військових.

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За даними Генштабу, щодоби російська армія втрачає в середньому понад 2 200 військовослужбовців. Це приблизно 93 особи щогодини.

У Генштабі наголошують, що такі втрати є результатом щоденної роботи українських захисників на всіх напрямках фронту.

Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та військові інших підрозділів зривають російські штурми, знищують особовий склад і техніку противника.

Водночас листопад ще не завершився, тож підсумкові втрати російської армії за місяць можуть виявитися ще більшими.

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Росія приховує реальні втрати на війні

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що, згідно з даними зі зламаної бази Росстату, від початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули або зникли безвісти щонайменше 720 тисяч російських військових. За оцінками аналітиків, частину загиблих можуть записувати як зниклих безвісти, щоб приховати справжні масштаби втрат.

У Кремлі ці дані відкинули. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков закликав ігнорувати підрахунки незалежних журналістів і посилатися виключно на інформацію Міноборони РФ. Водночас саме відомство не публікує офіційних даних про загиблих від вересня 2022 року, коли тодішній міністр оборони Сергій Шойгу заявив про 5937 втрат.

Як повідомляло Politico, російська влада дедалі жорсткіше приховує інформацію про загиблих: закриває бази даних, обмежує доступ до документів, а ФСБ патрулює кладовища. Зокрема, у Ярославлі чоловіка засудили до 14 років колонії у справі, пов'язаній із фотографуванням могил російських військових.

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