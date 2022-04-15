"Такої фракції більше немає": Стефанчук розповів про подальшу долю ОПЗЖ та її членів

"Такої фракції більше немає": Стефанчук розповів про подальшу долю ОПЗЖ та її членів

Деякі члени ОПЗЖ від початку війни пішли на співпрацю з Радою.

Згідно з рішення РНБО, у Верховній Раді відбулося призупинення діяльності фракції ОПЗЖ і Мінюстиції подає позов до суду, щоб заборонити цю партії. Після того, як її буде заборонено, буде вирішуватися питання і її присутності у всіх виборних органах, зокрема, і у Верховну Раду.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 15 квітня.

"Що стосується ОПЗЖ, то фракція від 14 квітня відповідно до указу РНБО, перестала функціонувати в Раді, її діяльність була призупинено. Більше такої фракції немає. Ми очікуємо на рішення суду щодо партії ОПЗЖ. Крім цього, на наступне засідання Ради ми виносимо відповідний законодавчий акт щодо усіх партій, які пропрацювали чи працюють у режимі співпраці з агресором і щодо відповідного розпуску і покарання таких партій", - сказав Стефанчук.

Також читайте Зливав позиції ЗСУ: у Полтавській області затримали експравоохоронця за допомогу окупантам

Крім того, Стефанчук висловив думку, що у Раді змінилося саме ставлення тих нардепів, які до 14 квітня були у складі ОПЗЖ. Тому що, за його словами, від 24 лютого вони "абсолютно компромісно йшли на будь-яку співпрацю і голосували за всі рішення, які необхідні для України". Щодо співпраці з іншими нардепами, то у ВРУ різні думки щодо співпраці з депутатами від ОПЗЖ. Стефанчук каже, що вони погодилися, що "будуть діяти у межах і спосіб передбачений законом".

"Щодо стосується депутатів із ОПЗЖ, у нас уже 7 засідання Ради і добра половина депутатів цієї ексфракції були на місцях і голосували. Єдине, що в період воєнного часу ми голосуємо із закритим таблом. Таке рішення було ухвалене погоджувальною Радою ВРУ і тому у нас не відмічається, хто і як голосує. Але по залу десь половина цієї фракції бере постійну часть у засіданнях ВРУ. Інших немає, тому що багато з них за кордоном і вони не повернулися донині", - підсумував спікер парламенту.

Раніше Стефанчук розповів, коли Медведчука можна буде позбавити депутатського мандата.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.