"Такої жорстокості не бачили десятиліттями": генсек НАТО прокоментував трагедію в Бучі

У НАТО шоковані вчинками російських солдат.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував страшні вбивства мирних мешканців у Бучі Київської області.

Про це повідомляє CNN.

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"Такої жорстокості стосовно мирного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо, абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню. Це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися", – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО закликав Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росі

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

Україна просить Міжнародний кримінальний суд приїхати на Київщину для збору доказів про злочини Росії: очільник МЗС Кулеба заявив про масові вбивства, тортури, мародерство та згвалтування, вчинені російською армією.

У Міноборони Росії відреагували на страшні вбивства мирних жителів під Києвом. У відомстві вважають, що “якісь злочини вчинили не російські солдати”.

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