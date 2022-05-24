Такса у 3-5 тис. грн: окупанти влаштували бізнес на блокпостах і вимагають гроші у цивільних

Такса у 3-5 тис. грн: окупанти влаштували бізнес на блокпостах і вимагають гроші у цивільних

Російські окупанти на блокпостах окупованої частини Запорізької області вимагають хабарі за пропуск цивільних та за перевезення гуманітарки.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області російські окупанти намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей.

Про це інформує Запорізька ОВА.

Так, у Мелітополі, з місцевих, які хочуть покинути окуповане місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тисяч гривень.

"Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору", – зазначили в Адміністрації.

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Також вже кілька днів знову немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямок Запоріжжя не лише з Мелітополя, а й Енергодара. На блокпосту росіян у Василівці окупанти не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є черга з понад 400 машин.

З боку Запоріжжя чекають на проїзд машин, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запорізького краю. Транспорт також не пропускають російські військові.

У соцмережах пишуть, що проїхати можна лише заплативши хабар, розмір якого становить від 20 тис. до 40 тис. гривень.

Нагадаємо, що в Енергодарі під час вибуху отримав поранення так званий голова "народної адміністрації" Шевчик.

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