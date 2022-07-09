Тактика боягузів: Єрмак прокоментував обстріли ворогом Харкова та Кривого Рогу

В ОП відреагували на російські удари по українських містах.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на черговий російський удар по житлових кварталах Харкова та Кривого Рогу.

Про це він написав у Telegram.

"Харків, Кривий Ріг. Черговий удар росіян по житлових кварталах наших міст, по мирних людях. На жаль, загинула молода дівчина… Для росіян – це і є поле бою. Тактика боягузів – бити по житлових будинках, школах, садочках. Бо вони не можуть перемогти на справжньому полі бою", – зазначив він.

Єрмак наголосив, що армія України нарощує потужність, а влада робитиме все, щоб надходження від партнерів лише збільшувались.

Нагадаємо, США відправлять до України допомогу, яку раніше не надавали: що в переліку.

Читайте також: