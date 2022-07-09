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Тактика боягузів: Єрмак прокоментував обстріли ворогом Харкова та Кривого Рогу

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Тактика боягузів: Єрмак прокоментував обстріли ворогом Харкова та Кривого Рогу

Фото: Офіс президента України

В ОП відреагували на російські удари по українських містах.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на черговий російський удар по житлових кварталах Харкова та Кривого Рогу. 

Про це він написав у Telegram

"Харків, Кривий Ріг. Черговий удар росіян по житлових кварталах наших міст, по мирних людях. На жаль, загинула молода дівчина… Для росіян – це і є поле бою. Тактика боягузів – бити по житлових будинках, школах, садочках. Бо вони не можуть перемогти на справжньому полі бою", – зазначив він.

Єрмак наголосив, що армія України нарощує потужність, а влада робитиме все, щоб надходження від партнерів лише збільшувались.

Нагадаємо, США відправлять до України допомогу, яку раніше не надавали: що в переліку.

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