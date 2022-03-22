Тактика не змінилася: Арестович розповів про характер воєнних дій на 27 день війни в Україні

Українські військові ведуть оборонну операцію та контратакують.
Змін у тактиці, положенню та характеру військових дій з боку супротивника не зафіксовано.
Про це на брифінгу повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.
"Українські збройні сили ведуть оборонну операцію і місцями контратакують, завдають противнику сильних ударів ракетними військами, артилерією, авіацією та наземними військами", — зазначив Олексій Арестович.
Нагадаємо, що СБУ перехопила чергову розмову окупантів, які кажуть, що їм під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні.
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