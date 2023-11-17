"Тактика незмінна": Ігнат повідомив деталі нічної атаки росіян

Росіяни сьогодні знову атакували українські міста, ППО збила майжі всі ворожі безпілотники.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Кількість "Шахедів" повторюється і тактика їхнього застосування незмінна. Противник запускає з південного напрямку "Шахеди" і рухається в різних напрямках. Дуже частенько до Хмельницької області - там є об'єкти, які цікавлять ворога. Але протиповітряна оборона зрештою впорається з цим. Літаки в одних регіонах зустрічають, мобільні вогневі групи зустрічають всюди, де можуть досягти результату. І зенітно-ракетні комплекси - та основа, яка збиває "Шахеди". Маємо результат 9 з 10. Десятий теж не досяг цілі, але збито 9", - сказав він.

Зі слів Ігната, потрібно чимало ще отримати від партнерів систем, ракет, боєприпасів, очікуємо літаки, щоб повністю захистити державу.

"Якщо сьогодні "Шахеди" долітають і до західних кордонів нашої держави, то треба більше систем, щоб зустрічати їх на маршрутах. Вони прораховують, промацують, кожного разу шукають слабкі місця в системі ППО", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову атакували українські міста. Про всі подробиці атаки читайте у новині.

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