"Тактика ні*у* не змінилася, відправляють на м'ясо: окупант про ставлення командування – перехоплення

Російський солдат розповів дружині про реальні справи на фронті армії РФ та про ставлення свого командування.

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови солдата РФ з дружиною. Окупант жаліється, що військове командування відправляє солдатів на "м'ясо" за рахунок того, що людей в Росії для мобілізації ще достатньо.

З розмови окупанта зрозуміло, що він перебуває поблизу Павлівки, Вугладарського району на Донеччині.

"По радіо "укропи" говорили, що тактика росіян ні*у* не змінилася, як вони відправляють на м'ясо, так вони м'ясо пристрілювальне і відправляють. Відправляють людей вперед, по людях стріляють, вони дивляться звідки, намагаються побачити, звідки по них стріляють, намагаються це знищити – ні*у* не виходить. Люди гинуть, люди закінчуються, набирають нових за рахунок того, що є ще в Росії, вони і відправляють", - говорить солдат.

Жінка на його слова відповіла, що військкори РФ звітували, що у росіян нібито все чудово біля Павлівки. Проте, за словами окупанта, коли приїжджали журналісти, їх не пускали до них – "навіть на пів кілометра не підходити до журналістів забороняли", аби вони не розповіли їм про реальний стан справ армії РФ на фронті.

Він також порадив дружині читати українські Telegram-канали, аби розуміти, що реально відбувається на війні.

"Коротше, загальну картину ти навіть не маєш", - резюмував окупант.

Нагадаємо, окупанти скаржаться на влучні постріли ЗСУ на Луганському напрямку.

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