"Тактика нічних польотів балалайок виглядає агонією": Єрмак про нічні атаки росіян

Росія нічними атаками продовжує терор України. Проте тактика ворога не спрацює.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Тактика нічних польотів балалайок виглядає агонією. Вони хотіли знищити нашу енергоінфраструктуру ще в жовтні, але не змогли. Ми отримали більше сучасних систем ППО", - написав він.

Він додав, що росіяни намагалися за допомогою ракетних ударів та атак дронів залишити Україну на Новий рік без світла. Тепер загарбники шукають нові методи терору.

"Зараз вони шукають маршрути і спроби, щоб хоч якось нас вколоти, але їхня тактика терору не спрацює. Наше ж небо перетвориться на щит", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, українські військові в ніч проти 2 січня знищили 39 іранських безпілотників Shahed, 2 апарати "Орлан-10" та керовану ракету Х-59, які запустили російські окупанти.

За даними повітряного командування "Схід", над Дніпропетровською і Запорізькою областями ЗСУ збили 9 дронів-камікадзе та 1 ракету Х-59МК2, яка йшла в напрямку до Дніпра.

За інформацією сил протиповітряної оборони, 40 ворожих дронів-камікадзе йшли на Київ. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що всі цілі були знищені. Із них 15 - над сусідніми областями, 3 - в Київській області, 22 - над Києвом.

Мер столиці Віталій Кличко заявив про запровадження у Києві аварійних відключень світла після нічної атаки іранськими дронами.

Зеленський за 1 січня: Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік