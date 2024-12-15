Тактика низького польоту захищає українські Су-27 від російської ППО - Forbes

Однією з останніх цілей українських Су-27 став понтонний міст в Курській області.

Українські винищувачі Су-27 використовують тактику низького польоту, щоб уникати ворожих радарів і успішно проводити атаки по стратегічних об'єктах.

Про це повідомило видання Forbes.

Су-27 оснащені американськими плануючими бомбами GBU-39, які мають дальність понад 95 км завдяки висувним крилам і GPS-наведенню. З їх допомогою точкові удари спрямовані на стратегічно важливі об'єкти, такі як понтонні мости й командні пункти.

На одному з відео видно, як Су-27 скидає чотири американські плануючі бомби GBU-39 з одного пілона під крилом. Перед скиданням літак різко набирає висоту, забезпечуючи бомбам максимальну дальність.

"Цей метод — літати низько, набирати висоти, випускати бомби, відступати — мінімізує вплив ворожого вогню на військовий літак без серйозного обмеження дальності польоту бомби", - йдеться в повідомленні.

Через обмежену кількість боєприпасів українська авіація концентрується на високовартісних цілях, в той час як російська армія застосовує значно більше боєприпасів та б'є по окопах та прифронтових об'єктах.

Нагадаємо, Генштаб повідомив про нові втрати загарбників.

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