Тактика окупантів біля Авдіївки, ймовірно, буде провальною – Жданов про задум РФ

Російські окупаційні війська хочуть перетворити Авдіївку на "новий Бахмут". Втім така тактика ворога, ймовірно, буде провальною.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

Експерт розповів, що на східних околицях Авдіївки лінія оборони проходить по тому ж місці, де вона проходила 24 лютого 2022 року.

"Російські війська "в лоб" Авдіївку не можуть взяти ніяк. Тому, ймовірно, було прийняте рішення її обійти. Найтяжчі бої зараз проходять на північних та південних околицях", – зазначив він.

На думку Жданова, ситуація в Авдіївці не зможе погіршитись до того стану, як це було у Бахмуті.

"Тепер українське військове командування краще реагує на такі кризові ситуації. Маючи досвід з Бахмутом, вони уже знають можливу тактику дій російських військ на цьому напрямку. Тому навіть спроби наступу загарбників не мають жодного успіху", - резюмував Олег Жданов.

Нагадаємо, речник об`єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що через постійні намагання ворога оточити Авдіївку, що на Донеччині, це місто найближчим часом може стати "новим Бахмутом".

Українські військові кажуть про збільшення обстрілів і тиску на Авдіївку, зокрема з північного сходу та півдня. Однак говорити про оточення Авдіївки наразі підстав немає.

За даними Генштабу, найзапекліші бої тривають саме у Бахмуті та Авдіївці.

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