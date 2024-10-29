"Тактика салямі": експертка розповіла, як росіяни знищують енергосистему України

Російські загарбники почали знову масовано завдавати ударів по енергооб'єктах на території України, які є прифронтовими або знаходяться біля Росії.

Про це в етері Еспресо розповіла директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька.

"Я говорю про ту ж саму Сумську область, про Запорізьку область і так далі, Харківську область, місто Харків. І, на превеликий жаль, ми бачимо, що ворог почав бити по об’єктах, які належать безпосередньо обленерго у відповідних регіонах. Тобто це підстанції, які здійснюють передачу електроенергії до вже безпосередньо споживачів", - сказала вона.

Вона зазначила, що наразі ворог діє такою тактикою, щоб відрізати окремі регіони від енергопостачання.

"Якщо зима 2022/2023 року були системи передачі Укренерго, тобто це наші магістральні об’єкти, навесні цього року вони били по нашій генерації. То зараз виглядає на те, що вони використовують таку собі "стратегію салямі", відриваючи від енергопостачання, електропостачання окремі регіони, окремі населені пункти. Створюючи їм умови, де, на превеликий жаль, відбуваються і відключення або часткове постачання електроенергії", - вважає колишня нардепка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після атаки безпілотників у Сумах зникло світло.

Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури.

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