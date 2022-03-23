Тактика, схожа до Маріуполя: Арестович розповів, чому окупанти бомблять Чернігів

Ситуація у Чернігові є складною.

У Чернігові російські окупанти почали застосовувати щодо міста приблизно таку ж тактику, як і до Маріуполя.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович 24 Каналу.

За його словами, у Чернігові окупанти б'ють по житлових кварталах, у місті понад тиждень майже немає газу та води. Це, як він пояснив, є так званою помстою окупантів за героїчну оборону Чернігова.

"У Чернігові ситуація є складною, тому що ворог почав застосовувати тактику приблизно схожу на ту, що й до Маріуполя. Звісно, там не той масштаб, але менше з тим", – сказав Арестович.

Однак він наголосив, що центральне командування має змогу надавати військову допомогу місту. За його словами, Чернігів тримається так само, як і Суми, Київ, Харків та інші міста.

"Ситуація там (у Чернігові.- Ред.) далека від деяких заяв, які прозвучали, що нібито місто зараз в оточенні й так далі. Немає оточення – є складна ситуація. Однак командування ЗСУ та влада працює над тим, аби полегшити ситуацію", – заявив Арестович.

Розповідаємо, яка ситуація в Чернігові, який закриває загарбникам північний шлях на Київ, через що практично постійно перебуває під обстрілами.

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