Тактика залякування: Данілов пояснив причину частих та масштабних повітряних тривог

Два дні поспіль в Україні раз за разом лунали масштабні повітряні тривоги. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, у чому полягає нова тактика держави-агресорки.

В ефірі "24 Каналу" він заявив, що Росія намагається залякати українців.

"Коли злітають ті чи інші літаки, наші військові за дуже короткий час розуміють: чи це справжня небезпека, чи це перевірка нашої ППО. Якщо ми впевнені у безпеці, то повітряна тривога прибирається з ефіру", – зауважив Данілов.

Причиною повітряних тривог у середу, 15 березня, стала активність МіГ-31К – носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".

“Ми витримаємо все, що вони [росіяни] на сьогодні собі вигадали. Ми країна незламних людей і країна, яка обов’язково буде переможницею”,– запевнив Олексій Данілов, коментуючи цю тактику залякування.

Водночас він наголосив на необхідності у разі ймовірної небезпеки обов’язково перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у середу, 15 березня, масштабна повітряна тривога тричі лунала в усій Україні.

Читайте також: