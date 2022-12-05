"Тактика змінилася з приходом Суровікіна": генерал Сирський відверто розповів про ситуацію у Донецькій області

Ситуація на Донбасі напружена. Тактика росіян змінилася із приходом командувача об'єднаного угруповання військ армії країни-агресорки генерала Сергія Суровікіна.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

"На східному фронті ситуація дуже напружена. Противник щоденно атакує наші підрозділи. Тактика змінилася з призначенням Суровікіна. Відбулося збільшення і авіаційних, і ракетних ударів. Ворог перейшов до тактики дії штурмових загонів", - зазначив Сирський.

Щодо прагнення за будь-якої ціни захопити Бахмут командувач Сирський зазначив, що у військовому плані місто не має стратегічного значення для окупантів. Водночас Бахмут важливий для російського командування у психологічному сенсі.

"Після низки втрат, які поніс ворог, для нього це символічно. Тому він намагається у будь-який спосіб заволодіти цим містом, тримати оборону, підняти рівень морально-психологічного стану свого особового складу", - додав командувач.

За його словами, Бахмутський напрямок завжди був особливим.

"Мету стримувати оборону ворог поставив ще декілька місяців тому. Призначалися 6-7 термінів, коли росіяни повинні були заволодіти цим містом, але кожного разу наші воїни зривали плани ворога. Таким чином кожного разу ворог починав знову: змінював командувачів, війська, нарощував чисельність. Однак за весь цей час він просунувся максимум до 5 км", - додав Сирський.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як змінилася тактика армії окупантів після призначення керівником окупаційного угрупуванням військ Сергія Суровікіна.

Генерала називають "сирійським м'ясником.

Також відзначають безкомпромісний та жорстокий підхід до ведення війни Суровікіна.

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