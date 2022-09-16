"Талановитий мужик": в ефірі програми пропагандиста Соловйова похвалили Залужного (відео)

Українофоб Карен Шахназаров похвалив Валерія Залужного за придумані ним комбінації.
В ефірі російського пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" кінорежисер Карен Шахназаров похвалив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Українофоб Шахназаров відзначив талант полководця у Залужного.
Генеральний директор кіноконцерну "Мосфільм" у захваті від комбінацій, які придумує Головнокомандувач ЗСУ.
"Ну, треба визнати, що Залужний - талановитий воєначальник. Ну, це треба визнати! Необов'язково навіть стратегом бути, щоб бачити, що взагалі він талановитий мужик, у сенсі військової справи він цікаві комбінації вигадує. То треба це визнати!", - сказав Шахназаров.
Нагадаємо, італійські сусіди російського пропагандиста Соловйова підозрюють, що на своїй віллі він відмивав гроші і радіють, що його більше там немає.
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