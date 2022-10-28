Стало відомо, скільки ворожих кораблів перебуває у Чорному морі

У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Напоготові залишаються 24 «Калібри», розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожих великих десантних кораблі.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-артилерійські удари по цивільних об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, зберігається загроза і застосування дронів-камікадзе, зокрема і в масовій кількості.

«Тож не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких. Сили оборони, зокрема і ППО, завжди напоготові захищати вас та ваші домівки від ворожих атак. Довіряйте нам, як силам добра і офіційним достовірним джерелам інформації!

Ми гідні Перемоги, і правда на нашому боці!», - йдеться у повідомленні.

Обстріл України

Росія не припинила обстрілювати Україну і тероризувати цивільне населення. Для атак РФ використовує різного виду озброєння, зокрема, важку артилерію, танки, авіацію і запуск ракет із кораблів.

За ранок 27 жовтня 2022 року в Україні було двічі оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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