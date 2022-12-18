"Там 200-х, б**ть, кожного дня вивозять": окупант розповідає про втрати та своє везіння досі залишитись живим

Росіянин розповідає, як до нього в окоп прилетіло...

Військовослужбовець РФ розповів про ситуацію та втрати серед окупантів на фронті.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР МО України.

Так, він визнає своє везіння, що досі залишився живим.

За його словами, всі російські солдати хочуть додому, "навіть чеченці кажуть "бежать отсюда, нах*й".

Також окупант розповів, що гранати розриваються в напівметрі від нього, "влучають в голову — в каску".

"Хохла" жодного не бачив", — додав окупант.

Зазначимо, що напередодні на Донеччині перехопили розмову, в якій мобілізований окупант жаліється матері на погане постачання та розповідає про масове дезертирство і своє бажання втекти. За словами одного з "мобіків", це "дуже просто".

Раніше у ГУР розповіли про кількість російських солдатів у Білорусі.

Тим часом у РФ планують проводити додаткову мобілізацію на початку 2023 року задля поповнення втрат у війні проти України.