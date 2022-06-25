"Там бешкетують наші групи спецназу": Арестович розповів, що відбувається в Сєвєродонецьку

"Там бешкетують наші групи спецназу": Арестович розповів, що відбувається в Сєвєродонецьку

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що станом на 25 червня у захопленому російськими окупантами Сєвєродонецьку ще діють українські групи спецназу.

За його даними, українські війська не повністю відведені від Сєвєродонецька.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Навіть з Сєвєродонецька не повністю відведені (українські війська – ред.). Там бешкетують наші групи спецназу, наводячи артилерію нашу на противника. Тобто, в чистому вигляді навіть з Сєвєродонецька не можна сказати, що відведені. Там йде рух певний. Ну, якби йде боротьба. У командування є задум, воно його реалізує, подивимося, чим закінчиться цей задум", – розповів Арестович.

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"Я ставлюся рівно та оптимістично. Для мене головним показником було відведення від Гірського і Золотого. Якщо зуміли це зробити, значить в принципі зуміли зламати цю ідіотську змову невідведення військ, який діє всі 8 років. Це дуже позитивне явище", – пояснив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 23 червня Арестович повідомив, що українські війська майже без втрат відступили із Золотого та Гірського Луганської області, а також описав ситуацію в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

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