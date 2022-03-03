"Там більше 100 тисяч загинуло, а вчора згоріла ціла сім'я. Як це можна сприймати?" - Зеленський про бомбардування Бабиного Яру

"Там більше 100 тисяч загинуло, а вчора згоріла ціла сім'я. Як це можна сприймати?" - Зеленський про бомбардування Бабиного Яру

За словами президента, росіяни продовжують стверджувати, що не влучили у військову інфраструктуру.

1 березня російська авіація завдала удару по Бабиному Яру в Києві. Внаслідок цього загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту, ще 5 – зазнали поранень. Президент України Володимир Зеленський розкритикував удар по Бабиному Яру.

Про це він заявив у четвер, 3 березня, під час спілкування з представниками ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві.

"Бабин Яр вчора. Просто 5 людей згоріло. Тому що вони йшли до Бабиного Яру. Це вже не смішно. Там більше 100 тисяч загинуло. Там були євреї, українці... Там було багато різних меншин в ті часи, тому що це був акт геноциду і акт нацизму. І зараз бомбардування цього Меморіалу.. 5 цивільних людей.. Просто вся сім'я загинула. Загинули люди - дорослі, діти. Все одно вони кажуть, що не влучили в якусь військову інфраструктуру. Як це можна сприймати?" - зазначив він.

Як повідомлялось, напередодні снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди. На щастя, ніхто не постраждав.