Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Там більше 100 тисяч загинуло, а вчора згоріла ціла сім'я. Як це можна сприймати?" - Зеленський про бомбардування Бабиного Яру

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Там більше 100 тисяч загинуло, а вчора згоріла ціла сім'я. Як це можна сприймати?" - Зеленський про бомбардування Бабиного Яру

president.gov.ua

За словами президента, росіяни продовжують стверджувати, що не влучили у військову інфраструктуру.

1 березня російська авіація завдала удару по Бабиному Яру в Києві. Внаслідок цього загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту, ще 5 – зазнали поранень. Президент України Володимир Зеленський розкритикував удар по Бабиному Яру.

Про це він заявив у четвер, 3 березня, під час спілкування з представниками ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві. 

"Бабин Яр вчора. Просто 5 людей згоріло. Тому що вони йшли до Бабиного Яру. Це вже не смішно. Там більше 100 тисяч загинуло. Там були євреї, українці... Там було багато різних меншин в ті часи, тому що це був акт геноциду і акт нацизму. І зараз бомбардування цього Меморіалу.. 5 цивільних людей.. Просто вся сім'я загинула. Загинули люди - дорослі, діти. Все одно вони кажуть, що не влучили в якусь військову інфраструктуру. Як це можна сприймати?" - зазначив він.

Як повідомлялось, напередодні снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди. На щастя, ніхто не постраждав.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація