"Там була інша ціль": Буданов здивував заявою про останні вибухи на Кримському мосту

Український засіб ураження збили з курсу чотири російські зенітні ракети, тому він зачепив міст.

Вибухи на Кримському мосту 12 серпня прокоментував начальник ГУР Кирило Буданов, заявивши, що ціллю атаки був не міст.

Про це очільник української військової розвідки розповів у інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода Крим.Реалії".

"Я вам хочу прямо сказати, що там була інша ціль. Але чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу. Не значно. Вони (росіяни – ред.) вірять, що це йшло в міст. В принципі хай вірять. Тут вже нічого такого немає. Бо це минула історія", – розповів Буданов.

Він також повідомив про зовсім незначний збиток від використаного засобу ураження. Цей засіб прямував "трошки далі, і не до мосту він йшов".

Буданов уточнив, що український засіб ураження був дещо збитий з курсу чотирьома випущеними російськими зенітними ракетами, і він зрештою зачепив Кримський міст. Водночас він не назвав, який саме об’єкт планувалося уразити.

"Те, що він його зачепив, то це ніщо в порівнянні з тим, коли вони застосували дими з точки зору місцевого населення. От тоді почалася паніка. Бо коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали "сарафанним радіо" просто розганяти страшну паніку. Тобто вони самі себе покарали по суті. Якщо хочете, кара Божа прийшла до них", – розповів начальник військової розвідки.

Нагадаємо, в ніч проти 12 серпня, а потім удень у районі Кримського мосту прогриміла серія сильних вибухів. Колаборанти стверджували про збиття двох ракет. Окупанти перекривали міст і створювали там димову завісу. Постраждалих та загиблих не було.

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