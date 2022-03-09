"Там були матері та діти": поліція розпочала розслідування через авіаудар РФ по пологовому будинку в Маріуполі

Вибухотехніки збирають речові докази для Міжнародного суду ООН.
У м. Маріуполь Донецької області 9 березня російські окупанти розбомбили пологовий будинок, у якому перебували матері та діти.
Про це повідомили в Нацполіції України.
"Сьогодні росіяни скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку, де перебували мами з дітьми. Кількість загиблих і постраждалих встановлюється. Ще один удар прийшовся поблизу у центрі міста. Поліцейські документують наслідки бомбардування. Вибухотехніки збирають речові докази для Міжнародного суду ООН", - йдеться у повідомленні.
Попередня кваліфікація злочину - ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти розбомбили дитячу лікарню. Медичний корпус повністю зруйновано.
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