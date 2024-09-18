Там були підземні бункерні укріплення: експерт пояснив, чим особливий знищений у Тверській області склад

Тепер росіянам бракуватиме засобів ураження, зокрема для контрнаступу на Курщині.

Уночі 18 вересня у Тверській області лунали потужні вибухи. Збройні Сили України завдали удару по великому російському складу.

Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у коментарі "24 Каналу", зазначивши, що детонація боєприпасів у місті Торопець є наймасштабнішою подією. Там було знешкоджено чимало цінних для Росії засобів ураження.

Вибухи у Тверській області

Сергій Кузан зауважив, що склад, який Силам оборони вдалось атакувати, мав підземні бункерні укриття. На поверхні були земляні вали, які мали забезпечувати надійний захист під час пожеж чи вибухів.

"Раніше чиновники російського міністерства оборони звітували, що на складі у Тверській області система підземних бетонних бункерів могла витримати навіть ядерний вибух. Натомість спеціалісти повідомляли про землетрус (через ураження боєприпасів – ред.)", – підкреслив він.

Можна зробити висновок, що Сили оборони уразили не лише снаряди до мін чи артилерії, але й ракети, які зберігались у підземних сховищах.

"Це можливо лише при застосуванні бетонобійної або ж бронебійної зброї, зокрема ракет", – висловився експерт.

Кузан підкреслив, що зруйнована величезна база зберігання боєприпасів.

Варто зауважити, що Росія на складі у Тверській області зберігала ракети до "Градів", С-300, С-400, "Іскандерів" та мала там запас північнокорейських KN23.

Успішна операція спецслужб

Є різні припущення щодо того, якою зброєю було уражено склад у Росії. Йдеться про далекобійні ракети або модернізовані дрони.

У СБУ повідомляють, що ця атака була здійснена за допомогою понад сотні дронів. За словами голови Українського центру безпеки та співпраці, спецслужби України та всі, хто були залучені до цієї операції, діяли злагоджено.

"Зробили коридор (для дронів – ред.) через весь захист російських РЕБ в одне місце. Обійшли все і дістатися цілей так, що спалахнуло одразу в кількох місцях складу. Через це вибухи лише поширювались і ставали потужнішими", – наголосив Сергій Кузан.

Голова Українського центру безпеки та співпраці припустив, що російське командування, ймовірно, мало на меті використовувати боєприпаси, які зберігали на складі у Тверській області, для контрнаступу на Курщині. Тепер у росіян з цим будуть проблеми, їм бракуватиме засобів ураження.

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня безпілотники атакували 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ біля міста Торопець Тверської області. Почалася детонація боєприпасів і вибухи були такими потужними, що сейсмічні датчики зафіксували підземні поштовхи (землетруси).

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