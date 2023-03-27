"Там дупа повна, Віталю": розвідка України перехопила розмову окупантів, в якій ті кажуть про масові втрати

Російські окупанти скаржаться на величезні втрати та низькій рівень продовольчого забезпечення.

Окупанти на війні проти України теплять значні втрати та скаржаться на продовольство.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки України.

Як зазначається, військовослужбовець з підрозділу 3 омсбр 1 АК розповідає про значні втрати та низький рівень продовольчого забезпечення. Його розмову перехватила українська розвідка.

“Всі загинули, братику. Жодного... Там такий фарш, бл**ь, а не війна. Ні попити, ні пожерти — ні**я не було. Та ну б**дь, там дупа повна, Віталю”, — нарікає в розмові один з окупантів.

Нагадаємо, що поки Росія на полі бою продовжує брати кількістю, це чудовий шанс для України брати саме якістю.

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