"Там ідуть надзвичайно активні бойові дії": в ГУР прокоментували чутки про знищення російського Су-27 під Бєлгородом

Вранці 12 березня у мережі поширилась інформація про знищення російського винищувача Су-27 у Бєлгородській області. В ГУР прокоментували чутки.

Українські спецслудби зараз перевіряють інформацію щодо ліквідації ворожого літака Су-27 у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону

За його словами, нині на території Бєлгородської області тривають надзвичайно активні бойові дії. Водночас однозначно підтвердити чи спростувати знищення ворожого Су-27 в ГУР поки не беруться.

"Там ідуть зараз надзвичайно активні бойові дії, і дуже багато подій відбувається. Така інформація є (про знищення літака - ред.), вона наразі додатково перевіряється", – розповів представник ГУР.

Зазначимо, що вранці 12 березня в Telegram-каналах почала з'являтись інформація, що в небі над Бєлгородською областю нібито був знищений російський винищувач Су-27. За попередніми даними, залишки літака впали і спалахнули в районі населеного пункту Валуйки.

Нагадаємо, вранці 12 березня стало відомо про прорив кордону російськими добровольцями у Бєлгородській та Курській областях. Легіон "Свобода Росії" записав звернення до росіян та Путіна.

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