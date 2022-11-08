Там ідуть найкривавіші бої: у ЗСУ назвали напрямки, на яких російські окупанти несуть величезні втрати

На цих ділянках фронту ворог застосовує усі наявні у нього види озброєння.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, на яких напрямках російські окупанти зазнають найбільших втрат.

Про це він розповів 8 листопада в ефірі інформаційного телемарафону.

"Бахмут, Авдіївка, Вугледар - це ті напрямки, де ворог несе величезні втрати. Це епіцентр російської війни зараз, там ідуть найжорстокіші, найкривавіші бої", - сказав він та додав, що на цих ділянках фронту ворог застосовує усі види озброєння, які має, насамперед - артилерію, реактивні системі залпового вогню (РСЗВ) та авіацію.

Варто зазначити, що раніше у Генштабі повідомляли, що Бахмутський та Авдіївський напрямки на фронті наразі є найгарячішими. Там окупанти намагаються вести активні наступальні дії, але ЗСУ тримають оборону та відбивають ворога, завдаючи йому щодня значних втрат.

Так, тільки за минулу добу ЗСУ знищили понад 710 окупантів - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Від початку широкомасштабного вторгнення втрати РФ в Україні перевалили за 77 тисяч особового складу.

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