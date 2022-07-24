"Там не зовсім іловайська ситуація": Арестович уточнив, що відбувається з оточенням окупантів на Херсонщині

Наразі українські війська не можуть повноцінно замкнути оточення навколо російських військ у районі Високопілля Херсонської області. Водночас окупанти ризикують опинитися в "котлі" в районі Давидового Броду.

Задля повноцінного оточення російських військових у районі Високопілля ще належить поборотися.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 23 липня.

"У Херсонській області їм (окупантам – ред.) там не до ударів. Вони там проводять операцію з недопущення "Іловайська" з усіх сил. І ще в одному місці там, у районі Давидового Броду, південніше – з недопущення другого натяку на другий "Іловайськ", – повідомив радник голови ОП.

Він також описав ситуацію з неповним оточенням загарбників у районі Високопілля.

"Щодо цього "Іловайська" радісного, то там перш за все, не зовсім іловайська ситуація, якщо вже так зовсім точно казати. Тому що немає розриву між тим виступом, де сидить їхнє угруповання, з залишками російських сил. По-друге, наші там не цілком вдало діють насправді. І відчувають певну нестачу сил, щоб повноцінно замкнути цю історію. Тобто для того, щоб це стало тактичним оточенням, треба ще поборотися", – пояснив Арестович.

"Не все там сприятливо для наших сил. І засоби противника, що розташовані на великій землі, дозволяють йому вести ефективно артилерійський вогонь. Якщо ми туди резерви не перекинемо, то ситуація залишиться проблематичною. Як це часто буває на війні, перспектива і можливість буде втрачена. Тому жодне оточення там не гарантоване і ще належить поборотися. І я не цілком впевнений, дивлячись на дії нашого командування на місці, що в них щось певне вийде. Так вони дуже ніяково діють", – зауважив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 22 липня Арествоич повідомив, що ЗСУ оточили російських окупантів у районі Високопілля. В оточенні перебувають понад тисяча загарбників з озброєнням і військовою технікою.

За словами радника голови ОП, ворожим військам буде запропоновано здатися, а також здати зброю разом із технікою. ЗСУ не надаватимуть коридор, тому в разі відмови здатися "доля їхня буде вирішена".

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