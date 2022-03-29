"Там немає ніякого російського наступу, там ідуть важкі бої", - Арестович про ситуацію навколо Києва

"Там немає ніякого російського наступу, там ідуть важкі бої", - Арестович про ситуацію навколо Києва

За словами політика, "тут ситуація 51 на 49 на нашу користь".

Соцмережі вже не перший день пишуть про "котел", в який потрапило величезне угрупування російських військ в Бучі-Ірпені-Ворзелі, очікують на повний розгром цього угруповання там. З іншого боку, є дані про те, що росіян відкинули подалі від Києва, щоб вони не могли артилерією бомбардувати місто. З третього боку, самі росіяни пишуть, що вони надзвичайно міцно там закопалися, і насправді це вони продовжують наступальні дії.

Про те, що робиться на захід та північний захід від Києва радник голови Офісу президента Олексій Арестович розсказав в інтерв'ю ВВС.

Також читайте У розвідці США підтвердили виведення деяких військ РФ з Київщини, але попередили про бомбардування України

"Не праві ані ті, ані ті. Істина посередині. Нема там ніякого російського наступу, це було б дуже смішно. Але нема і ніякого оточення або котла, який би зробили ми. Там ідуть важкі бої", - зазначив він.

За словами політика, там дуже важка місцевість. Все частково затоплено, частково заміновано, непрохідне.

"Тобто там копітка бойова робота. Працює російська артилерія, працює наша - несемо втрати ми і вони, і тут далеко від переможних реляцій. Нема там ані оточення, ані знищення - є напівоточення, але це ще не означає доведення до військового успіху", - зазначив він.

Також Арестович відмітив, що окупанти київський напрямок перестали розглядати як перспективний. Тому вони не кидають сюди резервів, а просто здійснюють перегрупування і постачання в обсязі, необхідному, щоб тримати ситуацію. Але вони не відмовилися від Києва, незважаючи на переміщення зусиль на Схід.

"Вони все одно будуть намагатися тримати столицю в облозі, наскільки це буде вдаватися і тримати там наші війська в напрузі, щоб ми не могли їх перекидати на інші ділянки, на той самий Схід. Тобто тут ситуація, я б сказав, 51 на 49 на нашу користь. Але це далеко не 70 на 30, як поспішив багато хто сказати. Тому не варто тут шапкозакидательством займатися. Ми маємо давати тверезу оцінку. Наша зброя - правда", - резюмував він.

Щодо можливого штурму Києва, то за словами Арестовича, "вони не здатні і ніколи вже не будуть здатні - принаймні під час цієї кампанії".

Карта війни: у Києві захопили 149 диверсантів та знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів

Читайте також: