"Там пекло. Благаємо, допоможіть": дружина воїна з "Азовсталі" звернулась до Ердогана та Сі Цзіньпіна

"Там пекло. Благаємо, допоможіть": дружина воїна з "Азовсталі" звернулась до Ердогана та Сі Цзіньпіна

Військові на заблокованому заводі "Азовсталь" перебувають у жахливих умовах.

Українські захисники там без ніг, рук та медикаментів. Люди фактично на межі життя та смерті.

Про це під час брифінгу в Туреччині сказала одна із дружин українських воїнів.

"Вони перебувають за межею життя та смерті. Вони у пеклі. У них щоденно з'являються нові і нові рани: вони без ніг, без рук, знесилені, без медикаментів. Їх треба було врятувати вже вчора. Зараз ми маємо єдину надію. Шановний пане Ердогане, допоможіть, благаємо вас. Зерніться до Сі Цзіньпіна і разом з Богом зробіть це: врятуйте "Азовсталь". Станьте носіями миру. допоможіть, бо це вчинок буде вартий Нобелівської премії миру", - сказала жінка.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, що деблокувати Маріуполь військовим шляхом зараз неможливо. Якщо таку спецоперацію провести, то це коштуватиме тисячів життів українських захисників.

Читайте також: