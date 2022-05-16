"Там пекло. Благаємо, допоможіть": дружина воїна з "Азовсталі" звернулась до Ердогана та Сі Цзіньпіна

Військові на заблокованому заводі "Азовсталь" перебувають у жахливих умовах.
Українські захисники там без ніг, рук та медикаментів. Люди фактично на межі життя та смерті.
Про це під час брифінгу в Туреччині сказала одна із дружин українських воїнів.
"Вони перебувають за межею життя та смерті. Вони у пеклі. У них щоденно з'являються нові і нові рани: вони без ніг, без рук, знесилені, без медикаментів. Їх треба було врятувати вже вчора. Зараз ми маємо єдину надію. Шановний пане Ердогане, допоможіть, благаємо вас. Зерніться до Сі Цзіньпіна і разом з Богом зробіть це: врятуйте "Азовсталь". Станьте носіями миру. допоможіть, бо це вчинок буде вартий Нобелівської премії миру", - сказала жінка.
Нагадаємо, військовий експерт розповів, що деблокувати Маріуполь військовим шляхом зараз неможливо. Якщо таку спецоперацію провести, то це коштуватиме тисячів життів українських захисників.
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