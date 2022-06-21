Там перебували диверсійні сили і засоби розвідки РФ: генерал-лейтенант про важливість ударів по Зміїному та "вишках Бойка"

Там перебували диверсійні сили і засоби розвідки РФ: генерал-лейтенант про важливість ударів по Зміїному та "вишках Бойка"

З вишками питання закрите.

Значення операції щодо острову Зміїний та "вишок Бойка" потрібно розглядати комплексно.

Про це повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко під час телемарафону "Freeдом".

"Ударів завдали по збройній техніці супротивника на острові Зміїний. Ця операція ще продовжується. А по двох вишках вона проведена. Вони припинили своє існування як газовидобувні. На цих вишках ще перебували диверсійні сили РФ, а також засоби розвідки та моніторингу за повітряним, морським простором. Вони загрожували нашим діям. Тому було ухвалено рішення розробити відповідну операцію. Було завдано ударів як по двом вишкам, так і по техніці, а також особовому складу на острові Зміїний. З вишками питання закрите. На острові Зміїний здійснюється розвідка", - повідомив Романенко.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов говорить, що останнім часом Росія погрожує не лише Україні, а й деяким європейським державам. Однак він підкреслив, що це лише погрози і ніяких активних дій Російська Федерація робити не буде.

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