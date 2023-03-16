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Там почнеться відлік програшу РФ: полковник СБУ назвав стратегічний для ЗСУ напрямок

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Там почнеться відлік програшу РФ: полковник СБУ назвав стратегічний для ЗСУ напрямок

Фото: ДСНС

Українська армія поступово вичавить росіян з окупованих територій півдня.

Прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку може почати відлік програшу Росії у війні проти України.

Про це сказав секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат та полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Водночас, він зауважив. що як для ЗСУ Запорізький напрямок є стратегічним, так для окупантів він є "стратегічною обороною". 

" Якщо ЗСУ переб'ють росіянам шляхи забезпечення, логістику, якщо ми просунемося в коридор Бердянськ і Мелітополь, якщо ми візьмемо під контроль шляхи, то для противника це означатиме кінець. ЗСУ поступово вичавлять росіян з окупованих територій півдня", – пояснив Костенко

Наразі на лівому березі Дніпра стоять частини Росгвардії та військові частини РФ.

"Противник замінував усе лівобережжя Дніпра, водні шляхи й берег. На лівобережжі Дніпра перебувають частини Росгвардії, які забезпечують контррозвідувальний і поліційний режим. Також є військові частини РФ, які беруть участь у бойових діях", – заявив Костенко.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстрілює населені пункти неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Кам’янське та Запоріжжя.

У ЗСУ наголошують на важливості оборони Бахмута. Командування пояснило, що оборона міста закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу.

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Дата публікації
Перегляди
2371
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