"Там постійно точаться бої": Гайдай повідомив, скільки територій Луганщини – під контролем України

Під контролем України на сьогодні перебувають лише два населені пункти в Луганській області, де постійно точаться бойова дії.

Туди неможливо потрапити, аби евакуювати людей.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив на брифінгу 18 серпня.

"Зовсім не велику частину (контролює Україна на Луганщині – ред.) – це два населені пункти, на території яких відбувається активна фаза бойових дій. Туди неможливо приїхати та евакуювати людей, бо це небезпечно і для тих, хто там перебуватиме, і для тих, кого захочуть евакуювати", – описав ситуацію очільник області.

"Це буквально два села – там постійно точаться бої, йдуть обстріли з різного озброєння, тому виїжджати звідти – це смертельно небезпечно", – додав Гайдай.

Він також повідомив, що на Луганщині залишаються орієнтовно 350 тис. мирних жителів. Вони ще можуть евакуюватися і задля цього існують три шляхи виїзду.

"Перший – через дамбу, через Харківську область. Єдине – що там лише пішохідний перехід. Другий варіант – через Запорізьку область. І третій варіант – він більш довгий і дорогий, стільки коштують просто квитки – це через Росію, через Балтійські країни, але це коштуватиме десь орієнтовно 300 євро", – розповів голова ОВА.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що протягом 17 серпня окупанти 11 разів спробували атакувати позиції ЗСУ з різних напрямків на межі Луганщини та Донеччини. Проте загарбники лише зазнавали втрат і відступали.

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