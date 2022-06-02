Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Там позиції нацбатальйонів": росіяни готують обстріл освітніх закладів в Донецькій області

Дата публікації
Перегляди
587
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Там позиції нацбатальйонів": росіяни готують обстріл освітніх закладів в Донецькій області

Фото: Associated Press

Російські окупанти готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області. 

Загарбники країни-агресорки Росії вкотре намагаються завдяки брехні та маніпуляціям "виправдати" обстріли цивільної інфраструкури. Мовляв, там переховуються нацбатальйони.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

У ніч прти 2  червня з’явились масові повідомлення в російських пабліках про "облаштування вогневих позицій Національних батальйонів. Зокрема, йдеться про: 

  • машинобудівний коледж, загальноосвітні школи 10 та та 16 у Краматорську;
  • машинобудівний ліцей у Слов’янську.

"Будьте пильні. Прийміть всі заходи щодо безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги. Бережить себе", - наголосив представник мерії.

Нагадаємо, Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. За місяць росіяни поховали в братських могилах щонайменше 16 тисяч місцевих мешканців, а у моргах міста досі залишаються тисячі тіл. Яка ситуація в Маріуполі 2 червня - у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Понад 1000 мелітопольців у полоні окупантів: мер Мелітополя Іван Федоров про ситуацію в місті

Понад 1000 мелітопольців у полоні окупантів: мер Мелітополя Іван Федоров про ситуацію в місті
Наступна публікація