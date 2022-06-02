"Там позиції нацбатальйонів": росіяни готують обстріл освітніх закладів в Донецькій області

Російські окупанти готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області.
Загарбники країни-агресорки Росії вкотре намагаються завдяки брехні та маніпуляціям "виправдати" обстріли цивільної інфраструкури. Мовляв, там переховуються нацбатальйони.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
У ніч прти 2 червня з’явились масові повідомлення в російських пабліках про "облаштування вогневих позицій Національних батальйонів. Зокрема, йдеться про:
- машинобудівний коледж, загальноосвітні школи 10 та та 16 у Краматорську;
- машинобудівний ліцей у Слов’янську.
"Будьте пильні. Прийміть всі заходи щодо безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги. Бережить себе", - наголосив представник мерії.
Нагадаємо, Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. За місяць росіяни поховали в братських могилах щонайменше 16 тисяч місцевих мешканців, а у моргах міста досі залишаються тисячі тіл. Яка ситуація в Маріуполі 2 червня - у матеріалі ТСН.ua.
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