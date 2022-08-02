"Там просто пекло": Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі та зброю, щоб "зупинити цю орду"

На сьогодні українські війська ше не можуть повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, зокрема, на Донбасі.
Проте України робить усе аби отримати ту зброю, яка допоможе зупинити російських окупантів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 2 серпня.
"Хочу сьогодні подякувати президенту Сполучених Штатів Байдену і всьому американському народу за новий пакет оборонної підтримки для України. Слово HIMARS стало для нашої країни майже синонімом до слова "справедливість", і українські оборонці зроблять усе для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам", – зауважив глава держави.
"Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами..." – розповів Зеленський.
Він наголосив, що кожен українець має бути завжди вдячний воїнам, які захищають українські позиції там, попри відчутну вогневу перевагу терористів.
"Але щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, бува, сумнівається щодо постачання", – повідомив президент.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Україна отримала від США ще 4 ракетних систем HIMARS.
Президент США Джо Байден підписав Меморандум про виділення Україні військової допомоги на 550 млн дол.
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