"Там руку виявили, там ногу виявили": розвідка перехопила розмову про втрати РФ в Україні

Росія втрачає велику кількість особового складу на фронті в Україні.

Житель Бєлгородської області РФ поскаржився на величезні втрати окупантів у війні проти України.

Запис розмови опублікувало Головне управління розвідки МОУ.

"Казав мені наш спільний знайомий один, казав 56 тисяч ще неопізнаних, в Ростові. Там руку виявили, там ногу виявили", — говорить чоловік.

Він також розповідає, що недавно поховали одного з місцевих мешканців, який воював проти України.

"Багато хлопців гинуть. 20 осіб уже, напевно, поховали", — додав чоловік.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 18 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, засіб ППО, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.

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