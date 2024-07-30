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Там смерть Путіна: Світан назвав оптимальну стратегію звільнення Криму

Там смерть Путіна: Світан назвав оптимальну стратегію звільнення Криму

Роман Світан вважає оптимальною дистанційну стратегію звільнення Криму. Колаж ТСН.ua

На думку експерта, після звільнення Криму Росія почне розвалюватися.

Існують різні механізми звільнення Криму, але оптимальний варіант – дистанційний. Це дальні засоби ураження, тобто ракетна компонента та інші сучасні технології.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю OBOZ.UA

За словами експерта, оптимальна стратегія війни на даному етапі враховує розташування фронту, наявність особового складу, сил і засобів у кожної зі сторін. Тому ЗСУ розгортатимуть оборонні рубежі на сході та півночі, а на південному напрямку буде розвиток наступальних дій в бік Криму.

"Крим для росіян – це відірваний шмат. Там російська армія практично замкнена в географічній пастці. У Криму, можна сказати, "смерть кощієва", путінська смерть. Після звільнення Криму Росія почне розвалюватися. Путін точно не всидить на своєму кріслі. Тому для нас дуже важливим є звільнення Криму", – зазначив Світан.

Він пояснив, що існують різні механізми звільнення Криму, але оптимальний варіант – дальні засоби ураження – ракетна компонента та інші сучасні технології. Саме таку військову допомогу й проситиме Україна у своїх партнерів, щоб мати достатню кількість засобів ураження для дистанційного звільнення Криму.

Нагадаємо, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, створення умов для деокупації Криму перебуває на завершальному етапі. Російський окупаційний контингент у Криму поступово, але впевнено стає приреченим на повну ізоляцію.

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