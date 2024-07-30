Там смерть Путіна: Світан назвав оптимальну стратегію звільнення Криму

Існують різні механізми звільнення Криму, але оптимальний варіант – дистанційний. Це дальні засоби ураження, тобто ракетна компонента та інші сучасні технології.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю OBOZ.UA

За словами експерта, оптимальна стратегія війни на даному етапі враховує розташування фронту, наявність особового складу, сил і засобів у кожної зі сторін. Тому ЗСУ розгортатимуть оборонні рубежі на сході та півночі, а на південному напрямку буде розвиток наступальних дій в бік Криму.

"Крим для росіян – це відірваний шмат. Там російська армія практично замкнена в географічній пастці. У Криму, можна сказати, "смерть кощієва", путінська смерть. Після звільнення Криму Росія почне розвалюватися. Путін точно не всидить на своєму кріслі. Тому для нас дуже важливим є звільнення Криму", – зазначив Світан.

Він пояснив, що існують різні механізми звільнення Криму, але оптимальний варіант – дальні засоби ураження – ракетна компонента та інші сучасні технології. Саме таку військову допомогу й проситиме Україна у своїх партнерів, щоб мати достатню кількість засобів ураження для дистанційного звільнення Криму.

Нагадаємо, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, створення умов для деокупації Криму перебуває на завершальному етапі. Російський окупаційний контингент у Криму поступово, але впевнено стає приреченим на повну ізоляцію.

Читайте також: