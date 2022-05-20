"Там справжнє пекло": Жданов назвав важкі бої довкола Сєвєродонецька головною подією поточної війни

Головна подія поточної війни відбувається довкола Сєвєродонецька Луганської області, куди Росія стягнула чимало сил. Окупанти завдають там багато атак, тож ситуація дуже важка.

Мета Росії на цьому напрямку – і захопити сам Сєвєродонецьк, і вийти на адміністративні межі Луганської області.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у відео на своєму YouTube-каналі.

"Ситуація загалом стабільна та контрольована за виключенням міста Сєвєродонецьк і Луганського напрямку, я б сказав, в цілому. Зараз головна подія поточної війни відбувається довкола міста Сєвєродонецька. Російська Федерація стягнула туди практично все, що можна було стягнути із довколишніх напрямків. І на сьогодні веде атакувальні дії проти наших військ, які обороняються в Сєвєродонецьку та прилеглих населених пунктах. Питання йде про саме місто та вихід російських військ на адміністративний кордон Луганської області", – розповів експерт.

На його думку, в цій ситуації Росія поставила питання суто політично, тому незважаючи на втрати, окупанти намагаються вийти на кордон.

"Ми тримаємо оборону, утримуємо ті рубежі та відбиваємо атаки. Атак дуже багато. Відразу скажу, за останню добу було 12 атак. Ситуація дуже важка. Процитую навіть слова президента Зеленського, який виступаючи вчора перед студентами, сказав, що там справжнє пекло відбувається", – наголосив Жданов.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 20 травня, на Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках окупанти обстрілювали позиції українських військових у районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

У Лозовій ракетний удар зруйнував будинок культури

Читайте також: