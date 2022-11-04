"Там такий набрід, це пиз*ець": командир окупантів поскаржився на алкоголізм серед "мобіків" (відео)

Один із командирів батальйону окупантів, які перебувають на Херсонщині, поскаржився співслужбовцю на проблеми з дисципліною серед мобілізованих.

Перехоплення розмови опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Самий х*йовий солдат – наш! Там такий набрід, це пиз*ець! 5 людей нах*ярилися, їх минулої середи відправили до вас туди одразу. Із цього району 5 людей відправили, наступною партією алкашів потім відправлять", – розповів один з командирів.

У відповідь співрозмовник пообіцяв влаштувати цим солдатам партизанське життя.

"Давайте, ми любимо алкашів. Тут все одно дістати важко. Приймуть, як рідних! У саму дупу засуну! Там не те, що горілки, там води х*й знайдуть вони. Будуть, як ці, як партизани жити вони", – відповів інший командир.

Нагадаємо, що військовослужбовець 752-го полку армії РФ на Донецькому напрямку розповів про небажання окупантів йти "гарматним м`ясом" в атаку.