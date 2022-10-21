"Там усе заміновано давно": Жданов розповів, як Україна закрила кордон з Білоруссю

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Україна не демонтує шляхи сполучення з Росією та Білоруссю. За його словами, ці шляхи вже заміновані.

Про це він заявив на своєму YouTube-каналі.

"Як ви уявляєте демонтаж? Тобто ми маємо пригнати інженерну техніку, розкрити асфальт, зробити замість дорожнього покриття котлован? Чи розібрати залізничне полотно та вивезти щебінь, шпали та все інше? Ні, сьогодні це питання вирішується інженерними засобами. Повірте, всі переходи, залізничні шляхи, автомобільні дороги, піші переходи – це заміновано", – розповів Жданов.

За його словами, у Білорусі навіть заявляють по підірвані мости.

"До речі, білоруський прикордонник головний сказав, що ми навіть підривали всі мости. Тож можете не переживати в цьому сенсі, де можна було, там усе підірвано, де нічого вибухати, все заміновано. Є в мережі навіть фотографії, білоруси розповсюджують, вони вели зйомку, як ми перекриваємо залізничні колії, автомобільні колії тощо. Так що там все закрито, завалено, заміновано та оповите колючим дротом. Ми готові. Ми вже вісім місяців готуємось до відображення ймовірного вторгнення з боку Білорусі", – сказав експерт.

Загроза наступу Білорусі на Україну

Мінськ від перших днів широкомасштабного вторгнення до України надає Росії допомогу у війні. Зокрема, територія республіки стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

20 жовтня начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу, що загроза наступу військ на Україну з боку Білорусі зростає, проте йдеться не про атаку на Київ. Цього разу окупаційні війська можуть піти на захід білорусько-українського кордону.

Українська армія звернулася до білорусів із закликом не виконувати злочинні накази Лукашенка. ЗСУ наголосили, що в разі відкритого вступу ЗС РБ у війну вони дадуть потужну відповідь на цей крок. Українські військові запевнили, що Україна ніколи не загрожувала і сьогодні не загрожує Білорусі.