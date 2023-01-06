"Там успіх - на боці ЗСУ": Гайдай розповів, що відбувається на одній із найгарячіших ділянок фронту

У Луганській ОВА підтвердили, що українські сили мають успіх на ділянці фронту Сватово – Кремінна.

Про те, яка ситуація на цьому напрямку станом на 6 січня - розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "Freeдом".

"Дійсно, там успіх на боці ЗСУ, але звільнення кожного метра Луганщини дається дуже важко. Все-таки у них було достатньо часу, щоб підготувати оборонні рубежі, починаючи від окупів, нір у лісопосадках. Плюс, все заміноване. Причому ні в кого немає мінних мап, бо мінували і вручну, і дистанційно за допомогою спеціальної техніки. Також відбувалося замінування під час активних бойових дій. Важко просуватися вперед, коли попереду суцільна замінована територія. Туда зігнані різнопланові підрозділи. Це і свіжомобілізовані росіяни, і нещодавно мобілізовані чоловіки із "ДНР/ЛНР", і "кадирівці", і спеціальні підрозділи "СОБР", "Барси", і зеки", - розповів він.

Також посадовець прокоментував раніше озвучену інформація, що значна частина військових 2-го армійського корпусу планує здаватися в полон.

"У них деморалізація повна. Біля них розташовані зеки, які постійно з них знущаються, а ззаду - "кадирівці", які також знащуються із них. Вони із радістю здавалися б у полон, але треба не забувати, що "кадирівців" там тримають не для воєнний дій. А для того, щоб вони розстрілювали тих, хто хоче піти із позиції", - зауважив очільник.

Контрнаступ на Луганщині

За інформацією Луганської ОВА, траса Сватове-Кремінна, за допомогою якої постачаються російські війська, вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для загарбників. Через це росіяни стягують до Кремінної ще більше свіжомобілізованих та зеків-"вагнерівців".

Тим часом окупанти заблокували село Половинкине у Луганській області для проведення "фільтраційних заходів", причиною стали успішні влучання ЗСУ по позиціях росіян – місцеве населення звинувачують у допомозі українським військовим.

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